Flyselskab refunderer alles billetter: Passagerer brækkede sig på stribe

Voldsom turbulens forårsaget af kraftig sidevind fik 20 procent af passagerne om bord et fly til New Zealand til at kaste op

Rejsende til en af verdens sydligste byer - Invercargill i New Zealand - fik sig onsdag en flyvetur, som de sent vil glemme.

Her fik en sidevind med en styrke på op mod 180 km/t. nemlig i den grad flyet til at hoppe og gynge fra side til side. Faktisk var turbulensen så slem, at en af passagerne vurderer, at omkring 20 procent af de ombordværende passagerer fik det så dårligt, at de brækkede sig.

Det skriver New Zealand Herald.

Flyet fløj fra Christchurch, som er den største by på Sydøen i New Zealand, og flyselskabet, Air New Zealand, har efterfølgende besluttet at refundere alle passagernes billetter.

Ifølge Owen Scott, som fløj sammen med sin kræftsyge kone, Cara, var det da også 'den værste flyvetur, han har oplevet'.

Han fortæller endvidere, at turbulensen begyndte allerede ti minutter inde på den timelange flyvning, men at kaptajnen gjorde et fantastisk stykke arbejde.

- Han (piloten, red.) kom virkelig på overarbejde og fik virkelig travlt. Jeg synes, at Air New Zealand gjorde et godt stykke arbejde, og jeg synes, at piloten fortjener en medalje, siger han og fortsætter:

- Det var en af de ture, som forhåbentlig kun sker én gang i ens liv.

Vil give dem pengene tilbage

Ifølge det lokale medie stod der lægehjælp klar for at behandle de syge passagerer, da flyet landede i Invercargill.

Derudover udsendte flyselskabet om aftenen en e-mail til passagererne om bord, hvor de beklagede den voldsomme flyvetur og tilbød at refundere flybilletterne.

- Som du nok ved var der en voldsom turbulens på flyet til Invercargill Airport, hvilket højst sandsynligt har været årsag til ubehag på rejsen, står der blandt andet i mailen, som New Zealand Herald har fået indsigt i.

- Da flyet landede, har du nok også lagt mærke til ambulancerne, der behandlede en række syge kunder. For at anerkende din oplevelse, vil vi gerne refundere flyvningen, står der endvidere.

Air New Zealand bekræfter hændelsen over for New Zealand Herald og siger, at på trods af tilbuddet om refundering af billetter, er det ikke alle, der vil tage imod pengene.

- Mindst én kunde har kontaktet flyselskabet i dag og sagt, at han sætter pris på tilbuddet, men at det er unødvendigt, siger talspersonen til det lokale medie.

