Flyselskab sagsøgt efter påstået overfald: - Den fyr tæskede ham sanseløs

En amerikansk mand påstår, at en American Airlines-steward er skyld i, at han nu lider af en hjerneskade

En steward valgte den 5. januar 2018 at holde en fastspændt flypassagers højre arm nede, mens hans gentagne gange slog passageren i ansigtet og i baghovedet.

Sådan lyder en anklage i hvert fald imod flyselskabet American Airlines.

Det skriver USA Today.

Ifølge det amerikanske medie hedder den pågældende passager Gregory Lagana og fløj fra Charlotte i North Carolina til Philadelphia.

I søgsmålet påstår Lagana, at den American Airlines-ansatte angreb ham, da de to diskuterede om en drink, hvorefter stewarden - ifølge Lagana - angiveligt begyndte at tæske løs på ham.

Lagana påstår endvidere, at overfaldet har resulteret i, at han nu har fået en hjerneskade, og at han lider af voldsomme hovedpiner.

I søgsmålet står der, at Lagana efter flyveturen blev behandlet for subduralt hæmatom, som er en blodansamling mellem kraniet og hjernen, på Princeton Medical Center i New Jersey, hvor han også blev behandlet for hævelser og røde og blå mærker i ansigtet samt skader på hånden, der angiveligt blev forårsaget, da Lagana forsøgte at forsvare sig selv mod slagene.

Derudover modtog han neurologiske, neurokirurgiske samt kiropraktiske undersøgelser.

Se også: Flypassager 'knust' af overvægtig sidemand: Nu er dommen faldet

'Tæskede ham sanseløs'

- På grund af hændelsen lider sagsøger nu af alvorlige og permanente skader såvel som mentale og psykiske skader, der efterlader ham kronisk syg, lyder det i søgsmålet, som det amerikanske medie har fået indsigt i.

Ifølge USA Today sagsøger Gregory Lagana flyselskabet for intet mindre end 161.000 amerikanske dollars, hvilket svarer til mere end en million danske kroner.

- Den fyr tæskede ham bogstaveligt talt sanseløs, siger Laganas advokat, Edward P. Capozzi.

American Airlines bekræfter søgsmålet over for USA Today og udtaler, at de på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer end at 'de vil gennemse søgsmålet og undersøge hændelsen på den pågældende flyvning nærmere'.

Se også: Lam passager tvunget til at tisse i vandflaske