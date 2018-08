Flyselskab sagsøgt i sexchikane-sag: Pilot delte nøgenbilleder af stewardesse

Offeret påstår, at hun adskillige gange gjorde ledelsen opmærksomme på krænkelserne, men at de intet gjorde

Det amerikanske Ligestillingsnævn (EEOC) har på vegne af en stewardesse sagsøgt flyseslskabet United Airlines, da de angiveligt undlod at handle på gentagne seksuelle krænkelser mod stewardessen og dermed tillod, at hun i en lang årrække måtte finde sig i at arbejde i et utrygt arbejdsmiljø.

Det skriver Miami Herald.

Ifølge sagsanlægget har stewardessen adskillige gange gennem flere år gjort ledelsen opmærksomme på, at en af deres piloter blev ved med at dele seksuelle billeder og videoer af hende online, men alligevel så de ifølge stewardessen gennem fingrene med det.

Udover billederne delte piloten, som er stewardessens ekskæreste, også private detaljer såsom hendes navn og arbejdsplads.

På flere af de afslørende billeder opfordrede piloten desuden folk til at 'kigge efter hende på flyveturen'.

- United Airlines var bevidste om, at deres pilot chikanerede stewardessen, men tog intet ansvar for at forsøge at stoppe det, siger Ligestillingsnævnets advokat Eduardo Juarez i en offentlig udtalelse og tilføjer, at stewardessen i mange år blev nødt til at gå på arbejde med angst og frygt for at blive til grin, hvis kollegaer eller rejsende kunne genkende hende fra pilotens opslag på internettet.

Ekskæresten sendte nøgenbilleder til kollega

Ifølge Miami Herald tog piloten billederne samt videoerne af stewardessen i seksuelle interaktioner i løbet af deres fire år lange forhold fra 2002-2006.

Stewardessen blev kort før forholdets afslutning af en mandlig kollega gjort opmæksom på, at han havde set nøgenbilleder af hende på en hjemmeside målrettet for swingere, og at han troede, at han havde skrevet med hende online, fordi 'hun' efterfølgende havde sendt nøgenbilleder til ham.

- Det var på daværende tidspunkt, at stewardessen opdagede, at hendes kæreste hemmeligt havde delt private billeder af hende samt i visse tilfælde havde foregivet at være hende, står der er sagsanlægget.

Kort efter opdagelsen afsluttede stewardessen forholdet med piloten, som dog i et årti fortsatte med at dele seksuelle billeder, videoer og historier om hende, indtil han i 2015 blev anholdt for chikanen og røg i fængsel i 41 måneder.

Både stewardessen samt det amerikanske Ligestillingsnævn mener dog altså, at United Airlines er sluppet for nemt i gennem sagen og derfor søger de en økonomisk kompensation fra flyselskabet.

- Arbjedsgivere har et ansvar for at stoppe seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, lyder det i EEOC's udtalelse.

United Airlines afviser alle anklager.

- Vi har set på anklagerne i klagen og er uenige med EEOC's beskrivelse af sagen. United Airlines tolererer ikke seksuelle krænkelser på arbejdspladsen, og vi vil arbejde hårdt for at forsvare os selv i denne sag, siger en talsmand fra flyselskabet til Fox News.

