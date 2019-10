Flyselskab skal betale: Spildte kogende vand på lille barn

En 12 måneder gammel dreng blev forbrændt på sine ben, da han var ombord på et Aer Lingus fly. Nu skal flyselskabet betale erstatning

En etårig dreng, hvis ben blev forbrændt af kogende vand på et Aer Lingus fly, er blevet tilkendt 11.000 euro (73.793,80 kroner) i erstatning i et civilt søgsmål mod Aer Lingus. Det skriver The Irish Times.

Det kom frem ved retssagen, at drengen havde været passager på et Aer Lingus fly fra Gran Canaria til Dublin 4. maj 2017 sammen med sin mor.

Da kabinepersonalet kom rundt i flyet med drikkevarer, bestilte passageren ved siden af drengen noget varmt at drikke, som den kabineansatte rakte hen over den etårige dreng.

Koppen med det kogende vand havde ikke noget låg. Da den blev rakt hen over drengen, kom han til at skubbe til den, og indholdet blev spildt ud over hans ben.

Ingen varige mén

Drengen fik flere brandsår på benene og efterfølgende vabler.

Umiddelbart efter ulykken blev der lagt kølende gel på benet. Da flyet landede i Dublin, blev han tilset af et tilkaldt ambulancehold, som gav ham smertestillende.

Drengens advokat, sagde i retten, at drengens sociale liv var blevet alvorligt forstyrret som følge af ulykken. Hans sår var dog helet i de følgende uger efter ulykken.

Aer Lingus søgte et forlig og tilbød en erstatning på 11.000 euro, som bod på deres ansattes uagtsomhed og de skader, som det medførte. Dette godkendte dommeren ved Circuit Civil Court i Dublin.

Drengen, som i dag er tre år, har ikke fået varige mén.