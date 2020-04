Flyselskab tester alle passagerer for covid-19 før afgang

Passagererne på et fly fra Dubai til Tunesien måtte onsdag gennemgå en test inden afgang

Næste gang du skal ud at flyve, skal du måske aflevere mere end bagage og pas ved check-in skranken. Det var onsdag tilfældet for passagererne på et fly fra Dubai til Tunesien, der skulle afgive en blodprøve, inden de gik ombord på flyet.

De blev dermed de første passagerer til at blive testet for covid-19 i et nyt samarbejde mellem flyselskabet Emirates og Dubais sundhedsmyndigheder.

Det skriver flyselskabet i en pressemeddelelse.

Blodprøverne blev taget i check-in området i Dubais internationale lufthavn og gav ifølge Emirates passagererne svar på, om de var smittet med covid-19, indenfor 10 minutter.

Historien melder dog ikke noget om, hvorvidt nogle af de rejsende blev testet positiv.

Vil teste mange flere

Emirates' direktør Adel Al Redha fortæller i pressemeddelelsen, at onsdagens test kun var begyndelsen. Selskabet arbejder på at udvide kapaciteten, så mange flere kan få lavet en test.

Målet er, at alle rejsende til lande, der kræver bevis for, at man er testet negativ for covid-19, kan få testen lavet før afgang.

Uanset hvor de skal rejse hen, er det dog obligatorisk at bære mundbind både i Dubais internationale lufthavn og i Emirates fly, skriver selskabet. Emirates har også ændret proceduren omkring boarding, så passagererne har større mulighed for at holde afstand til hinanden.

Og når de rejsende endelig ud i flyet, er tingene heller ikke, som de plejer. Læsematerialet er fjernet, og maden pakket på en ny måde, der ifølge selskabet skal minimere kontakten mellem personale og passager.

