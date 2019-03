Flyselskab trækker 'frækt' slogan tilbage

Air Asias nyeste slogan skulle tiltrække turister til Thailand, men efter kritik har de nu trukket det tilbage.

Sloganet 'Get off in Thailand' ('Kom' i Thailand/Stå af i Thailand, red.) viste sig at være kontroversielt og har fået udtalt kritik for at promovere sexturisme i feriefavoritten.

Det skriver Reuters.

Sloganet blev blandt andet brugt til at reklamere for flyvninger mellem australske Brisbane og Thailands hovedstad Bangkok.

Kritiseret på sociale medier

Sloganet blev især kritiseret på de sociale medier, hvor twitter-brugere postede billeder af det malaysiske lavprisselskabs reklame på busser i Australien.

En bruger skrev blandt andet:

'Kan I forstå dette? @AirAsia #sextrade #sexualtourism #sexualexploitation (sexhandel, sexturisme, seksuel udnyttelse, red.)'

AirAsia undskylder

Flyselskabet blev desuden anklaget for at have en kritisabel etik.

- Bangkok er et knudepunkt for seksuel udnyttelse af kvinder og børn, og 250.000 vestlige, mandlige turister besøger Thailand hvert år, siger Melinda Liszewski fra organisationen Collective Shout, der er imod objektiviseringen af kvinder, til Daily Mail.

Hun kritiserede desuden Brisbanes myndigheder for at tillade reklamen på deres offentlige busser.

- Dette er en offentlig bus, der reklamerer sexturisme til små børn. Hvordan kan de tillade dette?

Udover at have trukket sloganet tilbage har flyselskabet nu også udsendt en undskyldning.

- AirAsia tager samfundsmæssig feedback meget alvorligt, og flyselskabet undskylder med rette for eventuelle ulemper, der er opstået som følge af den seneste kritik, siger en talsmand fra selskabet til Daily Mail.

- AirAsia kan bekræfte, at reklamekampagnen er afsluttet, og vi har pålagt vores mediepartnere at fjerne reklamen hurtigst muligt fra alle lokationer.

