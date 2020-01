Flyselskab tvinger kvinde til at tage graviditetstest

Et kinesisk flyselskab forlangte, at en ung kvinde skulle tage en graviditetstest, før hun kunne flyve til amerikansk ø

Den japanske kvinde Midori Nishida checkede ind på et fly fra Hong Kong til Saipan, en amerikansk ø i Stillehavet, da hun blev bedt om noget usædvanligt af personalet hos Hong Kong Express Airways.

Hun skulle tage en graviditetstest, før hun kunne boarde flyet, og den 25-årige kvinde blev derfor eskorteret til et toilet, hvor hun fik udleveret en test, som hun skulle urinere på.

Graviditetstesten er flyselskabet Hong Kong Express Airways svar på Saipans problemer med immigration. Øen er nemlig blevet en destination for kvinder, som vil føde på det amerikanske territorium, hvilket vil gøre deres børn kvalificerede til at få statsborgerskab i USA. Det skriver The Wall Street Journal.

USA har en lov om, at alle som er født på amerikansk jord kan få amerikansk statsborgerskab. Det er denne lov, som nogle turister gerne vil udnytte.

I 2018 var der flere turister end indbyggere, som fødte i Nordmarianerne, hvor Saipan er den største ø.

Personalet troede ikke på hende

Gravide rejsende er ikke forhindret i at rejse ind i USA eller føde på amerikansk territorie, men immigrationsmyndighederne kan afvise en gæst, hvis de bedømmer, at gæsten lyver om formålet med rejsen, eller gæsten kommer til USA for at få lægehjælp, som for eksempel ved en fødsel, men ikke kan bevise, at de har de økonomiske midler til at betale for det.

Flyselskaber er forpligtet til at tage passagerer med tilbage, hvis de bliver nægtet adgang i USA.

Midori Nishida havde allerede besvaret et spørgeskema i Hong Kong Lufthavn, hvor hun krydsede af, at hun ikke var gravid. Men det troede personalet ikke på.

- Det var meget ydmygende og frustrerende, siger Midori Nishida til The Wall Street Journal.

Testen viste sig da også at være negativ, og hun fik lov til at boarde flyet.

Afhængige af kinesiske turister

Boomet i fødselsturister til Saipan kommer hovedsageligt fra Kina.

Saipan er det eneste amerikanske territorium, som kinesere kan besøge uden at skulle ansøge om et visum - en politik der oprindeligt blev lavet for at løfte turismen på øen og tiltrække flere mennesker fra verdens mest folkerige nation.

I 2018 fødte 575 kinesiske turister på Nordmarianerne. I 2009, året hvor kineserne fik visumfri adgang, var der 12 kinesiske fødsler.