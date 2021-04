Flyselskab vejer passagerer

'Vægt uge' er i fuld gang hos New Zealands største flyselskab. Passagerer kan blive bedt om at træde op på vægten inden afgang

Det er ikke længere kun dig selv, som skal have overblik over de ekstra kilo på sidebenene. Flyver man indenrigs i flyselskabet Air New Zealands hjemland, kan man nemlig blive spurgt om at tage et skridt op på vægten, inden flyet letter.

Vejningen er del af flyselskabets fem årlige undersøgelse, hvor det forsøger at kortlægge gennemsnitsvægten af dets passagerer.

Det skriver Traveller.

- For at kunne flyve sikkert og effektivt er vi nødt til at beregne vægt, balance og behov for brændstof for hver eneste flyvning inden start, siger David Morgan, Air New Zealands chef for operationel integritet, til Traveller.

Også flyselskaber i Europa vejer af og til passagerer for at sikre, at gennemsnitsvægten ikke overstiger det formodede tal.

Afgørende for flysikkerheden

Er man ikke fan af at dele tallene på vægten med verden, er der heldigvis godt nyt, da al data indsamlet af Air New Zealand i forbindelse med undersøgelsen hverken bliver delt med flypersonalet eller andre passagerer.

At være bevidst om den samlede vægt ombord på flyet er essentielt. Er tallet misvisende, kan det have konsekvenser for flysikkerheden, og om hvorvidt flyet kan lette, som det var tilfældet for et fly mellem Nuuk og Kangerlussuaq forrige år.

- På trods af at det ikke er obligatorisk at deltage i undersøgelsen, vil vi sætte stor pris på, at vores kunder samarbejder, siger David Morgan til Traveller.

Air New Zealands tidligere undersøgelser viste, at den gennemsnitlige vægt for passagerer lå på 85,4 kilo inklusiv håndbagage. Om dette tal stadig er korrekt, er det, testen skal vise.