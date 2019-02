Flyselskab vil firedoble antallet af sorte kvinder i cockpittet

Alaska Ailrines og Horizon Air har erklæret, at de vil firedoble antallet af kvindelige, afroamerikanske piloter.

Under Black History Month sætter man i USA fokus på de afroamerikanske befolknings historie, oplevelser og fremgang i landet.

Der er nemlig under 150 afroamerikanske kvinder i føresæderne i cockpittet i det amerikanske land - og det gælder både kommercielle og militære fly samt flyinstruktører.

Flyselskaberne vil gøre det over de næste seks år.

Underskrevet løfte

Alaska Airlines underskrev under tema-måneden et løfte, hvor de binder sig til denne udtalelse. De meddelte blandt andet, at det var for 'at støtte vejen for at afsløre og inspirere flere unge kvinder til at komme derhen.'

Formår Alaska Airlines og Horizon air at firdoble antallet af kvindelige sorte piloter, så skal de hyre tolv mere. I øjeblikket har de nemlig kun fire ansat tilsammen.

- Vi har brug for at få flere støttemekanismer på plads, så farvee unge piger ser luftfart som en levedygtig karrierevej, udtaler Tara Wright, der er en af de fire kvindelige piloter.

Alaska Airlines var i nyhederne verden over sidste år, da både kaptajn og styrmand i cockpittet var to afroamerikanske kvindelige piloter for første gang nogensinde.

- Når vi skaber et rummeligt miljø, der anerkender, respekterer og synligt afspejler alle mennesker, gør det os stærkere, udtaler Andy Schneider, der er videcirektør for Alaska Airlines.

