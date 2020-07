Flyselskab vil sælge billetter til 'laveste pris nogensinde'

Ryanair vil kickstarte flytrafikken ved at presse priserne i bund, fastslår direktøren i et interview

Hos irske Ryanair har man ikke tålmodighed til at vente et eller to år på en stabilisering af flytrafikken, som flere af konkurrenterne har planlagt efter.

Her vil man i stedet gå mere offensivt til værks og øge folks incitament til at tage flyvemaskinen på ferie allerede denne sommer. Og det skal i bedste Dyne-Larsen-stil ske med et godt tilbud.

Det fortæller Ryanairs adm. direktør, Michael O'Leary, i et interview med Børsen, som BT citerer.

Interviewet kommer i kølvandet på, at Ryanair har skruet gevaldigt op for tempoet efter en stille krisetid. I alt 1000 flyvninger er nu genoptaget, hvilket ifølge BT svarer til 40 procent af Ryanairs normale aktivitetsniveau i juli.

Netop denne oprustning gør det muligt at presse priserne i bund, påpeger Michael O'Leary.

- Den gode nyhed for passagererne er, at det vil resultere i lavere billetpriser. I juli og august sælger vi billetter til den laveste pris nogensinde, så vi kan få folk ud at flyve igen, siger han til Børsen.

Der bliver dog ikke gået i detaljer med, præcis hvor store prisfald, direktøren har i tankerne.

Ryanair bebudede tilbage i maj, at man forventede at tabe over 1,5 mia. kroner i april, maj og juni pga. coronakrisen. Samtidig lagde man op til at fyre 3000 medarbejdere, men det scenarie ser dog ud til at være blevet afværget onsdag.

Ifølge The Guardian gik flyselskabets piloter her med til en lønnedgang på 20 procent. Også Michael O'Leary er gået 50 procent ned i løn frem til marts 2021.

