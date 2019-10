Flyselskab vil tale kønsneutralt til deres passagerer

Kabinepersonalet på Air Canadas fly vil ikke længere byde deres passagerer velkomne med kønsbaserede ord.

I fremtiden vil man derfor ikke kunne høre dem sige 'good morning ladies and gentlemen' eller 'bonjour mesdames et messieurs', som de ellers har gjort i årevis. Canada har både fransk og engelsk som officielle sprog.

Se også: Byråd skærer igennem: Du må gerne være topløs!

Skiftes ud med everybody

Nu vil de i stedet bruge termer som 'good morning everybody' eller 'bonjour tout le monde'.

- Vi vil ændre vores meddelelser ombord for at modernisere dem og fjerne specifikke referencer til køn, siger en talsperson fra Air Canada til CTV Montreal News.

Se også: Europæisk land stemplet som mindst venligt mod homoseksuelle

Flyselskabet blev i år kåret som den bedste virksomhed i Canada, når det kommer til mangfoldighed på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt for selskabet, at alle føler sig inkluderet.

- Vi arbejder hårdt for at sikre os, at vores ansatte føler sig som værdifulde medlemmer af Air Canada-familien, mens vi sikrer os, at vores kunder er komfortable og respekterede, når de vælger at flyve med os, siger talspersonen fra Air Canada.