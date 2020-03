Flyselskab vil tilbyde køjesenge på økonomiklassen

Air New Zealand har udviklet et helt nyt koncept, hvor også kunder på økonomiklassen kan få sig en lur

Air New Zealand har annonceret, at de vil tilbyde køjesenge til folk, der rejser på økonomiklassen på nogle af deres langdistanceruter. Der går dog over et år, før kunderne får chancen for at afprøve de nye senge.

Flyselskabet skriver i en pressemeddelelse, at de har søgt patent på det, som de selv kalder 'Economy Skynest'. En skynest vil indeholde seks senge, som hver er 2 meter lang og 58 cm bred. Der vil være tre senge oven på hinanden.

Hver seng er designet som de såkaldte pod-hoteller, som skyder op mange steder i verden. Her lejer man en seng i en lille tillukket kabine. Air New Zealands såkaldte pod vil have en pude, tæppe, lagen, høretelefoner og et gardin, som man kan trække for, hvis man vil have privatliv. Samtidig er der en usb-indgang til at oplade telefonen og en læselampe.

Se også: Flyselskab investerer milliarder: Nye luksus-kabiner på vej

Fra Auckland til New York

Flyselskabets marketingdirektør Mike Tod, fortæller i en pressemeddelelse, at produktet vil sigte mod Air New Zealands længste flyruter. Blandt andet den direkte rute Auckland til New York, som bliver lanceret til næste år. Den tur kommer til at tage 17 timer og 40 minutter.



Det er ikke slået fast endnu, hvor meget en seng på ruten kommer til at koste. Eller om sengene overhovedet bliver til noget. Først skal sengene godkendes af myndighederne.

- Det er en pris, der er værd at gå efter, for vi tror, at det her er en potentiel game-changer for rejsende på economy ved alle flyselskaber i verden, siger Kerry Reeves, chef for lufthavnsprogrammet i Air New Zealand.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Economy Skynest er desginet med tre senge oven på hinanden. Foto: Air New Zealand

Se også: Første gang nogensinde: Flyselskab introducerer dobbeltsenge på flyet

Vil også få et sæde

Konceptet er designet sådan, at den rejsende stadig vil have en plads, som man kan sidde på. Man kan således gå frem og tilbage mellem sin plads og sin seng.

Det er meningen, at kunden dermed kan booke en session i sengen, i stedet for at have sengen under hele flyveturen. Når man så er færdig med sin session, kommer kabinepersonalet og skifter sengetøj, så en ny passager kan overtage sengen.

- Vi er bare så glade for at kunne dele denne produktudvikling med vores kunder. Dette er et af højdepunkterne på tre års intensivt arbejde centreret om vores kunders velfærd. Vi er sikre på, at det her kommer til at blive en signifikant forbedring af langdistanceruterne. Vi forventer også, at andre flyselskaber vil undersøge, om de kan få licens på Economy Skynest fra os, siger Kerry Reeves.