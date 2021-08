Flyselskaber dropper gratis håndbagage

Mange danskere har glædet sig til at komme ud og rejse efter corona, men ikke alt er, som det var, sidst vi valfartede på diverse storbyrejser. Den lille rullekuffert er nemlig ikke længere gratis at tage med hos en lang række flyselskaber.

Det er selskaber som Ryanair, Norwegian og EasyJet, der alle har valgt at stramme deres regler for håndbagage. Nu skal du betale ekstra for at få din kabinekuffert med, og den skal tilmed tjekkes ind. Sådan lyder de regelændringer, der er trådt i kraft hos lavprisselskaberne.

Selvom reglerne gradvist er set ændret de seneste år, så mener Ole Kirchert Christensen, redaktør for branchemediet check-in.dk, at det fortsat ikke er alle rejseglade danskere, der er opmærksomme på ændringerne.

Det siger han til Politiken.

Det drejer sig om plads

Det kan være nærliggende at tænke, at det hele blot handler om penge, men spørger man Holly Mitchel fra EasyJets kommunikationsafdeling sker ændringerne som led i en ambition om at tidsoptimere og undgå pladsmangel.

- Med begrænset plads i bagagehylderne på vores fly har det haft konsekvenser for vores punktlighed at skulle sørge for plads til alle de kunder, der gerne ville have kabinekufferter med. Det har betydet utilfredse kunder, når der ikke var plads til deres bagage, siger Holly Mitchel til Politiken og tilføjer:

Norwegians kommunikationschef Andreas Hjørnholm stemmer i overfor mediet og tilføjer, at der slet ikke er plads til, at alle rejsende kan have en kuffert med ombord. Det er nærmere under det halve.