Flyselskaber gør det muligt at vælge et tredje køn

Når man bestiller flybilletter, skal man som regel tjekke af, om man er en mand eller en kvinde.

Men i disse tider, hvor der skabes mere og mere plads til de personer, der ikke identificerer sig inden for de traditionelle køn, er der nu også flyselskaber, der følger med.

En række amerikanske selskaber er gået sammen om at annoncere, at de nu vil nu giver folk flere kønsmuligheder at vælge imellem.

Det skriver Travel and Leisure.

Selskaberne består blandt andet af American Airlines og United Airlines.

Diversitet og inklusion

Det er Airlines for America, en organisation der inkluderer de største amerikanske luftfartsselskaber, der har meldt ud, at de for nyligt har vedtaget at 'en ny international standard, der tager højde for personer med ikke-binære ID,' når man booker billetter.

Sådan lød en udtalelse fra Airlines for America.

- Amerikanske luftfartsselskaber værdsætter en kultur af mangfoldighed og integration, både på arbejdspladsen og for vores passagerer, udtaler en talsmand fra organisationen.

Muligheden for at vælge et tredje køn bliver iværksat den 1. juni i år. Det kræver dog, at man har et pas eller et ID, der konstaterer et andet køn en mand eller kvinde.

Pesoner, der identificerer sig som ikke-binære, har ifølge LGBT Danmark en kønsidentitet, der ikke passer ind i den binære kønsforståelse - de traditionelle køn som mand og kvinde.

