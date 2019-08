Flyselskaber i priskrig: Rekordbillige billetter til salg

Danske rejsende kan glæde sig over, at priserne på flybilletter bliver ved med at falde

Nogle flybilletter er så billige, at det kan være svært at forstå, hvordan flyselskaberne kan tjene penge på dem. Den tendens forsætter.

Ifølge travelmarket.dk, som har fulgt prisudviklingen på flybilletter siden 2009, er priserne rekordbillige lige nu.

Deres pristjek for uge 36 (første uge i september, red.) viser, at gennemsnitsprisen for alle flyrejser fra både Billund og København aldrig har været lavere, og at 15 flyruter med afgang i uge 36 aldrig har været billigere. To af flyruterne har de billigste priser nogensinde målt i alle pristjekkets uger.

De to flyruter, der har de billigste priser målt nogensinde, er fra København til Prag, hvor prisen på en returbillet er målt til 224 kr., og fra København til Sydney, hvor prisen for en returbillet er målt til 5.199 kr.

Travelmarket.dk's direktør, Ole Stouby, kalder det en regulær priskrig. Han forudsiger, at de faldende priser vil fortsætte de næste år frem.

- Der er ikke noget, der tyder på, at priskrigen mellem flyselskaberne stopper lige med det samme. Jeg vurderer, at den intensive konkurrence vil fortsætte resten af 2019 og sikkert ind i 2020. Det betyder, at de i forvejen rekordlave flypriser vil falde til et endnu lavere niveau, udtaler direktør Ole Stouby fra prissammenligningssiden travelmarket.dk.

Priserne er faldet siden 2012

Siden 2012 er flyrejserne bare blevet billigere og billigere. Priserne for interkontinentale flyrejser i uge 36 er faldet med 36%, og prisen på europæiske flyrejser er faldet med 39%.

Kilde: Travelmarket.dk

Ole Stouby forklarer, at den faldende prisudvikling siden 2012 har flere årsager. Finanskrisen, de lave priser på olie samt nye aktører på markedet, der udfordrer de gamle flyselskaber med en anderledes driftsøkonomi, er alle bud på årsager til de faldende priser.

- På de interkontinentale flyvninger er det især flyselskaber fra Mellemøsten, der er kommet ind på markedet. På det europæiske marked er nye aktører også kommet til. For eksempel Wizz Air. Når der kommer nye, store aktører til, så presser det priserne, siger Ole Stouby til Ekstra Bladet.