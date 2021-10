Flyselskaber lover nu hurtigere tilbagebetaling

Hvis dit fly bliver aflyst, kan du formentlig forvente at få refunderet dine penge hurtigere og modtage en bedre information om din aflyste flyrejse.

Såfremt du rejser med det rette selskab vel at mærke.

For 16 flyselskaber har netop forpligtet sig til at forbedre deres indsats, hvad angår information og tilbagebetaling.

Det oplyser EU-Kommissionen torsdag, efter at have været i dialog med nationale forbrugerorganisationer herom, skriver Ritzau.

Penge frem for vouchers

Aftalen er indgået som følge af, at coronapandemien har forårsaget en del flyaflysninger.

Her har man for alvor fået syn for sagen, når det kommer til den almene praksis i forbindelse med at håndtere flyaflysninger.

Blandt andet, fordi flere flyselskaber udstedte tilgodebevis - de såkaldte vouchers - frem for at refundere det beløb, kunden havde betalt for flybilletten.

Men den procedure mener man altså ikke, der har været rimelig over for kunderne, hvorfor de 16 flyselskaber nu har forpligtet sig til at yde en bedre service i tilfælde af flyaflysninger.

'Uacceptabelt'

Ifølge Didier Reynders, som er retskommissær i EU-Kommissionen var det en decideret 'uacceptabel' praksis, som handlede mod EU's regler for forbrugerbeskyttelse, ikke at tilbyde kunderne refusion.

- Efter vores fælles tiltag er jeg glad for, at de fleste af dem nu er gået med til at refundere disse vouchers. Jeg opfordrer myndigheder til at sikre, at de resterende flyselskaber også tilbyder penge tilbage for sådanne vouchers, siger han i en meddelelse ifølge Ritzau.

De 16 flyselskaber, som har indgået aftalen, er blandt de flyselskaber, der oftest er blevet fremhævet i klager fra passagerer. Den tid er imidlertid - og forhåbentlig - forbi.

For fremover skal passagerer, der flyver med disse 16 selskaber, modtage bedre information om, hvilke rettigheder og muligheder de har, hvis deres fly bliver aflyst.

Her kan kunderne stadig modtage vouchers, men kun hvis de selv beder om det.

De flyselskaber, der har forpligtet sig til tiltagene, er henholdsvis Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling og Wizz Air.