Flyselskaber skærer i håndbagagen

Mundbind, covid-19 certifikat og måske et opslagsværk over de forskellige retningslinjer, det er nødvendigt at følge i udlandet. Coronaepidemien har stillet nye krav til, hvad flyrejsende skal lægge i kufferten forud for afrejse, men de ekstra pakkenelliker er ikke ensbetydende med mere plads.

Tværtimod. En række flyselskaber har i anledning af krisen skåret ned på mængden af håndbagage, hver enkelt passager må tage med på flyet. Det skriver norske Dagbladet.

Det gælder eksempelvis SAS, der har besluttet at begrænse håndbagagen til ét styk per person i en periode.

- Det betyder, at du ikke længere kan tage en ekstra personlig genstand med ombord, f.eks. en bærbar eller en håndtaske, skriver flyselskabet på sin hjemmeside.

Skal sikre bedre afstand

SAS anbefaler i samme ombæring, at man placerer håndbagagen under sædet i stedet for at benytte hattehylderne som vanligt.

Håbet er, at man på den måde kan 'gøre boardingprocessen hurtigere og reducere risikoen for situationer, hvor pladsen bliver trang ombord på flyet,' skriver SAS.

Ifølge Dagbladet har Norwegian og Widerøe indført lignende retningslinjer for håndbagagen.

Hos SAS indførte man tiltaget 11. maj, og det er endnu usikkert, hvornår flyselskabet vil ophæve det.

- Det afhænger af flere faktorer - og mange af dem er ude af vores hænder. Et reduceret antal kufferter er bare et af mange midlertidige tiltag, vi har indført, og de bliver løbende taget op til vurdering i denne ekstraordinære situation, siger pressechef i SAS, John Eckhoff, til mediet.

