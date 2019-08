Flyskræk? Tag din miniature-hest med

Påfugle, slanger, gæs, kælegrise, miniature-heste og kænguruer.

Flypersonalet på de amerikanske indenrigsruter ser lidt af hvert, når passagererne kommer anstigende med deres såkaldte emotionelle støttedyr. Men det skal være slut nu.

Efter flere kontroverser mellem amerikanske passagerer og flyselskaber har myndighederne set sig nødsaget til at gå ud og specificere, hvilke støttedyr, man må tage med.

Hunde og katte kan gå, hvis flypassageren har brug for at få beroliget sine nerver, og overraskende nok også miniature-heste.

- Med respekt for alle arter, vil vi fokusere vores håndhævelsesindsats på at sikre, at de mest almindeligt anvendte servicedyr (hunde, katte og miniature-heste) accepteres til transport som servicedyr, skrev U.S. Department of Transportation i en udmelding den 8. august.

Steward blev bidt

Debatten om støttedyr er mange gange blusset op i USA. Senest da en steward i juli blev bidt af en støtte-hund. Stewarden blev syet med fem sting.

Den amerikanske lov om støttedyr stammer fra 1968. Oprindeligt var loven sigtet mod krigsveteraner med PTSD for at afhjælpe stress, når de fløj.

Dengang specificerede politikerne ikke, hvilket slags dyr, der ifølge loven, kan bruges til følelsesmæssig støtte.

Det har mange amerikanere over tidens løb udnyttet, og nogle flyafgange i USA lignede mere og mere en zoologisk have. Ifølge New York Times fløj Delta Airlines alene med 250.000 emotionelle støttedyr i 2016.

Fra andre passagerer fik Delta klager om både fugleedderkopper, kvælerslanger, små heste, kalkuner, ænder, kænguruer og sågar en enkelt påfugl.

Miniature-heste er gode støttedyr

Det lyder ikke just attraktivt at sidde ved siden af en miniature-hest på en flyvetur. Men de skulle dog være gode støttedyr. De lever i cirka 35 år, bliver lige under en meter og vejer omkring 50 kilo, når de er fuldvoksne.

Artiklen forsætter under billedet ...

Here's a miniature horse on a plane pic.twitter.com/1aSt94nvDW — James – Amazon FC Ambassador (@etienneshrdlu) 22. oktober 2016

Udmeldingen fra de amerikanske myndigheder betyder ikke, at flyselskaberne er forpligtede til at tage de små heste med, men hvis de ignorerer de nye retningslinjer, kan de få en bøde.

Udmeldingen specificerer også, at flyselskaberne, foruden hunde, katte og miniature-heste, skal tage stilling fra sag til sag ved andre dyrearter. Men nu har de altså ret til at afvise slanger, reptiler, gnavere og rotter, som også har været yndede at tage med som støttedyr.

Det er gratis at tage et støttedyr med, derfor har flere flyselskaber nu også indført, at man skal have en lægeerklæring, før der bliver givet tilladelse.

Mange europæiske flyselskaber tillader også dyr i kabinen. Men her er der som regel kun ét dyr, der kommer gratis med. En førerhund.

Her har en kvinde taget sin kænguru med som emotionel støtte

When my mom has a kangaroo on her flight as an "emotional support animal" ... pic.twitter.com/VdcmDahsPp — Dev (@DevinnZeller) March 26, 2015

