Flyt til denne smukke by og få 60.000 kroner

Alt, det kræver, er, at du flytter til den lille by, har mindst ét barn og en årlig indkomst på mindst 40.000 kroner

Italien har i årevis skreget på flere børn og flere familier i yderkommunerne.

Væksten har været så lav i de italienske landsbyer, at mange familier har følt sig nødsagede til at sælge deres huse til lave priser - nogle helt ned til én dollar, bare for at komme af med huset.

Den store fraflytning og den lave fødselsrate har fået en italiensk kommune til at tage affære. Borgmesteren i kommunen Locana, Giovanni Bruno Mattiet, har lovet tilflyttende familier en kontant belønning på 60.000 kroner over et par år.

Det skriver Travel and Leisure.

Det eneste, det kræver, er, at man har mindst ét barn og en minimum årlig indkomst på 40.000 kroner.

Smukt område

Locana er beliggende i det smukke bjergområde Piemonte i Norditalien tæt ved grænsen til både Frankrig og Schweiz.

Byen havde omkring 7000 indbyggere i det tidlige 20. århundrede, men kan nu ikke bryste sig af mere end 1500 indbyggere. Ifølge mediet oplever byen nemlig 40 dødsfald, mens kun 10 fødsler bliver registreret årligt.

Locana har desuden oplevet en massiv mængde butikslukninger, men ifølge borgmesteren skulle det være positivt for tilflyttere.

- Dusinvis af lukkede barer, butikker, restauranter og boutiques venter bare på nye mennesker til at køre dem videre, fortæller borgmester Giovanni Bruno Mattiet til CNN ifølge Travel and Leisure.

Borgmesteren tilføjer, at byen langt fra er fattig, da den tilfører staten med hydroelektrisk energi.

