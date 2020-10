Flyt til italiensk by og få 60.000 kroner om året

Santo Stefano di Sessanio er en italiensk middelalderby, der ligger ved foden af bjergkæden Appenninerne i regionen Abruzzo.

I sin storhedstid havde den over 4000 indbyggere. I dag er der 115, og halvdelen af dem opholder sig udelukkende i byen, når de har ferie eller forlænget weekend.

Den situation er uholdbar, mener byens borgmester Fabio Santavicca.

Han har lagt mærke til, hvordan coronaepidemien har vækket interessen blandt unge og entreprenante italienere for at flytte på landet. Derfor øjner han nu en gylden mulighed for at vende den negative kurve.

- Hvis vi skal bringe Santo Stefano di Sessanio tilbage til livet med øget økonomisk og social styrke, så har vi brug for unge mennesker, siger han til CNN.

Tjen op til 330.000 kroner

Og det er lidt af et drømmetilbud, som borgmesteren har stablet på benene:

Flyt til Santo Stefano di Sessanio og modtog 60.000 kroner om året i tre år.

Har du mod på et erhvervseventyr og starter egen virksomhed i byen, så smider vi et engangsbeløb på yderligere 150.000 kroner i puljen.

Og så sørger vi for en bolig med den skønneste udsigt og 'symbolsk husleje'.

Udsigten giver lyst til at arbejde

Indtil nu har omkring 1500 mennesker ansøgt om tilbuddet, som blev lanceret 15. oktober.

Bystyret har dog kun tænkt sig at vælge fem par, og de skal leve op til en række kriterier.

Blandt andet skal man være mellem 18 og 40 år for at komme i betragtning. Og så er tilbuddet kun for EU-borgere, hvorfor også danske statsborgere kan være med.

I solidaritet med andre fjerntliggende byer i Italien, der kæmper med fraflytning, må ansøgerne ikke komme fra byer med under 2000 indbyggere, da det i borgmesteren øjne vil være tyveri.

Fabio Santavicca fremhæver byen for dens rene luft og for 'utrolige udsigter, der virkelig løfter dit humør og giver dig en grund til at gå på arbejde'.

