Flytrafikken bliver mere sikker: Slut med at forsvinde over havet

Et system til at overvåge flytrafik overalt i verden sættes snart i drift. Og det kommer både til at gøre flyrejsen mere sikker og langt mere effektiv, vurderer Naviair, der står for trafikstyring i luftrummet over Danmark.

Indtil nu har man ikke kunne overvåge lufttrafikken på 70 procent af jordens overflade. Forklaringen er, at de nuværende systemer kræver udstyr på jorden, hvilket er umuligt at installere i verdenshavene og på for eksempel store landområder i Grønland.

Malaysian Airlines MH370 forsvandt over den sydlige del af det indiske ocean. Det vil ikke kunne ske med det nye system, da flyene fremover kan overvåges meget præcist over havet. Foto: Michael Martina/Ritzau Scanpix

Satellitter er på plads

Konsekvensen er, at luftkontrollen i dag mister radarkontakten til fly, når de er uden for rækkevidde. Afstanden mellem flyene i disse områder er derfor af sikkerhedsårsager typisk dobbelt så stor, som når flyene er inde over land.

Men de sidste ti af 75 satellitter i et nyt globalt overvågningssystem er nu på plads, hvilket senere i år vil få stor betydning for luftfarten.

Eftersøgninger efter flykatastrofer i havet er meget kostbare og ender nogle gange uden et brugbart resultat. Foto: Athit Perawongmetha/Ritzau Scanpix

Godt for miljøet

Når teknologien aktiveres senere i år, vil man få meget præcise oplysninger om flyets position og kan derfor gribe langt hurtigere ind, end det sker i dag. Data kan også gøre det nemmere at finde et styrtet fly.

Også økonomisk og miljømæssigt skaber teknologien flere fordele. Der bliver nemlig plads til flere fly i den optimale luftstrøm, når man kan mindske afstanden.

Og det giver ifølge Naviair et mindre forbrug af brændstof, som alene over Atlanterhavet kan spare flyselskaberne for op mod en milliard kroner om året.

