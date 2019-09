Flyv fra England til Australien på fire timer

I fremtiden kan du barberet kraftigt af flytiden til Down Under

Har den lange flyvetur afholdt dig fra at tage til Australien?

Det tager omkring tyve timer at flyve fra København til Sydney, hvis man ikke tæller tiden brugt på mellemlandinger med.

Se også: Her er verdens bedste byer

Men i fremtiden skal man ikke længere bruge et døgn på at komme Down Under. Ikke hvis det står til briterne.

I 2030 kan rejsende flyve fra Storbritannien til Australien på blot fire timer.

Storbritanniens Rumagentur annoncerede tirsdag på UK Space Conference 2019, at de vil arbejde sammen med det australske rumagentur om en aftale, som de kalder 'verdens første Rum Bro'. Det skriver flere medier blandt andet CNN.

Se også: Norwegian forbinder nu verdens mest sydlige og nordlige lufthavne

Ny køler baner vejen

Det er virksomheden Reaction Engines, som er baseret i Oxfordshire, der har udviklet raketmotoren (Sabre). Den bliver juvelen i kronen på det nye samarbejde.

I april 2019, annoncerede Reaction Engines, at de havde testet en køler i en simulation på mach 3,3 (4042 km/t.), eller mere end tre gange lydens hastighed.

Se også: Spis din flybakke - for miljøets skyld

Det er mere en 50 procent hurtigere end hastigheden på en Concorde, som førhen kunne klare turen fra New York til Paris på 3,5 time.

Ved så høje hastigheder kan luften, som går igennem motoren, blive meget varm og potentielt skabe skader. Derfor er køleren en essentiel del af udviklingen.

Storbritanniens regering har investeret 60 millioner pund (505.128.000 kroner) i projektet. Storbritanniens Rumagentur forventer at kunne flyve kommercielt med jet-motoren i 2030.