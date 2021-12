Flyver længere og billigere: Se fremtidens jetfly

Flyet kan ændre markedet for private jetfly

Det ligner bestemt ikke et normalt fly, og det er der en god grund til.

Flyet er nemlig helt unikt i måden, hvorpå det bevæger sig i luften.

Det unikke fly går under navnet Celera 500L og er foreløbig kun en prototype på et privat jetfly, der kan have seks passagerer ombord.

Formen på Celera 500L er aflang, og det kan til forveksling ligne en klassisk kugle til et skydevåben, som vi kender dem fra animationens verden, hvorfor flyet også kaldes for 'bullet plane'.

Det skriver CNN.

Det er blandt andet formen, der gør Celera til noget helt særligt, idet designet gør flyet i stand til at reducere luftmodstanden drastisk ved at lade luften flyde meget jævnt over flyets overflade.

Det gør flyet mindre strømkrævende, hvilket betyder, at det forbrænder mindre brændstof.

Så alt i alt gør formen, at man får flere kilometer for pengene.

Virksomheden bag Celera 500L er Otto Aviation, som er en amerikansk startup-virksomhed, der satser på at være markedsførende på private jetfly.

Celera 500L fløj for første gang i 2018 og har siden da færdiggjort 50 testflyvninger.

Otto Aviation forventer, at det fra 2025 er muligt at erhverve sig det private jetfly.

Pressefoto: Otto Aviation