Flyveture fra helvede: Disse passagerer hader vi mest

Umiddelbart lyder det ikke super tiltalende at få en plads på flyet ved siden af en person, der har dårlig ånde eller lugtende fødder. Og det lyder da heller ikke synderligt behageligt at blive sat bagved én af de typer, som læner sit sæde tilbage, mens der bliver serveret mad om bord på flyet.

Men ifølge australierne er de ting faktisk ikke de værste, man kan komme ud for på flyveturen. Ifølge dem er der nemlig ikke noget værre end at blive placeret foran en medpassager, der bliver ved med at sparke på flysædet.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Finder.com.au ifølge det australske medie News.com.au.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at mere end halvdelen (55 procent) af de adspurgte rejsende australiere mener, at knæskæller i ryggen fra medpassagerer er det værste, de kan komme ud for, når de flyver. Det næstværste er lugtende medpassagerer, som, hele 54 procent mener, er uudholdelige.

- Hvis en medpassager konstant sparker bag på dit sæde, bliver det utroligt frustrerende. Især hvis du prøver på at falde i søvn, siger rejseekspert Angus Kidman til det australske medie.

Hvorfor er skrigende børn ikke nummer 1?

Rejseeksperten er dermed ikke overrasket over, at australierne mener, at sædesparkere er den værste form for medpassager på flyet, og han er heller ikke overrasket over, at folk med svedlugt tager andenpladsen.

Til gengæld er han overrasket over, at skrigende babyer/larmende børn ligger helt nede på en tredjeplads:

- Hvis du er fanget ved siden af én med en dårlig kropslugt, er der ikke meget, man kan gøre, fordi det vil gøre både dig selv og den anden person ubehageligt til mode, men det er forbavsende, at grædende børn ikke er nummer et. Især da der i øjeblikket bliver snakket så meget om børnefrie-zoner på fly.

Ud over lugtende medpassagerer, skrigende babyer og folk, der sparker på sædet, er folk, der læner sædet tilbage under maden, folk, der stjæler armlænet samt folk, der snakker for meget også med på listen over det værste, australierne kan forestille sig på flyveturen.

Du kan se hele listen herunder samt deltage i afstemningen under faktaboksen:

Top fly-frustrationer: Folk, der sparker i sædet: 55% Folk, der lugter: 54% Grædende babyer/larmende børn: 38% Folk, der læner sædet tilbage under mad-tid på korte flyveture: 30% Folk, der hoster/nyser uden at tage hænderne for munden: 25% Folk, der har for meget håndbagage/håndbagagen fylder for meget: 22% Folk, der stjæler armlænet: 21% Folk, der er uhøflige over for flypersonalet: 21% Folk med dårlig ånde: 20% Folk, der taler højlydt:20% Folk med lugtende fødder: 19% Folk, der snorker: 17% Folk med for meget parfume/cologne: 16% Folk, der springer over i køen: 14% Folk, der tager fødderne op på armlænet foran: 14% Folk, der rejser sig fra sædet ofte: 9% Folk, der snakker for meget: 9%

Hvad, synes du, er mest irriterende? — Folk, der sparker i sædet — Folk, der lugter — Grædende babyer/larmende børn — Folk, der læner sædet tilbage under mad-tid på korte flyveture — Folk, der hoster/nyser uden at tage hænderne for munden — Folk, der har for meget håndbagage/håndbagagen fylder for meget — Folk, der stjæler armlænet — Folk, der er uhøflige over for flypersonalet — Folk med dårlig ånde — Folk, der taler højlydt — Folk med lugtende fødder — Folk, der snorker — Folk med for meget parfume/cologne — Folk, der springer over i køen — Folk, der tager fødderne op på armlænet foran — Folk, der rejser sig fra sædet ofte — Folk, der snakker for meget Hvad, synes du, er mest irriterende? 37.85 % Folk, der sparker i sædet 8.37 % Folk, der lugter 14.74 % Grædende babyer/larmende børn 14.74 % Folk, der læner sædet tilbage under mad-tid på korte flyveture 2.39 % Folk, der hoster/nyser uden at tage hænderne for munden 4.78 % Folk, der har for meget håndbagage/håndbagagen fylder for meget 3.19 % Folk, der stjæler armlænet 3.19 % Folk, der er uhøflige over for flypersonalet 0 % Folk med dårlig ånde 1.2 % Folk, der taler højlydt 0.4 % Folk med lugtende fødder 0.4 % Folk, der snorker 1.2 % Folk med for meget parfume/cologne 1.59 % Folk, der springer over i køen 1.99 % Folk, der tager fødderne op på armlænet foran 1.99 % Folk, der rejser sig fra sædet ofte 1.99 % Folk, der snakker for meget Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

