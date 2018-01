Flyvninger til Area 51: Tophemmeligt flyselskab søger personale

Ansøgere til jobbet skal - udover at kunne holde på en hemmelighed - være 'fornuftige, rolige og i stand til at håndtere usædvanlige hændelser og situationer'

For blot et par år siden fandtes det mystiske Area 51 i Nevada-ørkenen ikke.

Al omtale om militærbasen 130 kilometer nordvest fra Las Vegas blev fjernet fra officielle dokumenter, hvilket i alle årene blot har forstærket konspirationsteorierne omkring rumvæsener, tidsrejser og UFO'er.

Selvom CIA nu har indrømmet, at Area 51 rent faktisk findes, så er hemmelighedskræmmeriet omkring militærbasen bestemt ikke blevet mindre, så hvis du er stewardesse og interesseret i lidt inside-viden omkring området, er det nu, du skal slå til.

I hvert fald hvis du kan finde ud af at holde på en hemmelighed, vil arbejde for et tophemmeligt flyselskab og kan blive sikkerhedsgodkendt af den amerikanske regering.

Flyselskabet 'Janet Airlines', der angiveligt står for at flyve amerikanske regeringsfolk til det tophemmelige område, søger nemlig en steward/stewardesse.

Det skriver USA Today.

Vær klar til at håndtere flykapringer og bombetrusler

Job-opslaget dukkede for nyligt op på hjemmesiden AECOM, der har en lille gruppe Boeing 737-600s-fly til rådighed i McCarran International Airport i Las Vegas, og som altså angiveligt yderst diskret står for flyvninger til Area 51.

Ifølge USA Today er den offentlige viden omkring 'Janet Airlines' begrænset, da den amerikanske regering aldrig har indrømmet, at flyselskabet findes, men 'Janet' står angiveligt for 'Just Another Non-Existent Terminal', og 'Janet'-flyene kan kendes ved, at de har en rød stribe ned langs midten.

I jobopslaget, som nu er blevet fjernet, men som tidligere kunne findes her, stod der ifølge det amerikanske medie, at ansøgere til jobbet skulle være 'fornuftige, rolige og i stand til at håndtere usædvanlige hændelser og situationer (svære vejrforhold, turbulens, forsinkelser på grund af vejrforhold, mekaniske problemer, flykapringer eller bombetrusler)'.

Jobbet er i øvrigt på fuld tid, mens der var ikke nogen information omkring lønforholdene i opslaget.