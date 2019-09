Fodboldstadion forvandlet til skov

I stadionets dybe stille ro ...

Nej, et stadion forbindes normalt med masser af mennesker og larm.

Men nu kan du faktisk opleve skovens stilhed på stadion.

Wörthersee Stadion i Klagenfurt i Østrig har nemlig forvandlet grønsværen til en skov med 300 træer.

Skoven er en del af en kunstinstallation udført af kunstneren Klaus Littmann. Det er det største kunstværk nogensinde i Østrig.

Mennesket tager naturen for givet

Kunstværket hedder FOR FORES, og er inspireret af kunstneren Max Peintner og hans tegning The Unending Attraction of Nature.

Den oprindelige tegning 'Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur' fra 1970/71, som har inspireret Klaus Littmann til kunstværket. Tegning: Max Peintner

- At han allerede havde den ide for 50 år siden, at måske en dag vil vi kunne se naturen på et sted som et stadion, var meget imponerende for mig. Jeg sagde til Max Peintner: 'Den her ide er så fantastisk, at jeg bliver nødt til at realisere den'. Først tog han det ikke seriøst, men nu 50 år senere, kan du faktisk se tegningen i virkeligheden, siger Klaus Littmann i en pressemeddelelse.

Tre etagers motorvej er en turistattraktion

Stadionet har plads til 30.000 tilskuere, som kan sidde og se skoven af forskellige sorter som eg, ahorn, pil og asp.

Ifølge Littmann, sigter skoven mod at 'udfordre vores opfattelse af naturen og stille spørgsmål ved dens fremtid'. Han mener, at mennesket tager naturen for givet og forudser en dag, hvor naturen kun kan ses i begrænsede områder, som det er tilfældet med dyr i zoologiske haver.

- Vi tager noget fra dagliglivet og sætter det i en ny kontekst. Det betyder, tror jeg, at når folk kommer herind, vil de få et nyt perspektiv, på det de ser, siger Klaus Littmann.

Stadion set fra oven. Når det bliver mørkt lyses skoven op af projektører. Foto: UNANIMO

Wörthersee Stadion er hjemmebane for fodboldholdet Austria Klagenfurt, som under udstillingen spiller hjemmekampe på et nærliggende stadion.

Installationen vil blive stående til 27. oktober, derefter vil alle træerne blive flyttet til et offentligt sted, hvor det vil stå som en 'levende skov-skulptur'.