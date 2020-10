Første gang i 120 år: Skjult koralrev fundet ud for Australiens kyst

Forskere har fundet et skjult koralrev nær Great Barrier Reef i Australien.

Koralrevet er på højde med nogle af verdens største skyskrabere, men alligevel har det formået at holde sig skjult for menneskeheden i alle disse år.

Det skriver CNN.

Revet er 1,5 kilometer langt og har højdedrag, der starter i en dybde på 500 meter og skyder i vejret op til 40 meter under havoverfladen.

Dermed rager revet højere op end eksempelvis Empire State Building på 381 meter.

En mystisk underverden

Det er første gang i 120 år, at der er fundet et uopdaget koralrev.

Det skjulte rev blev fundet af en gruppe forskere, der var på en 12 måneder lang ekspedition ombord skibsfartøjet Falkor for at undersøge havet ud for Australiens kyster, skriver Schmidt Ocean Institute.

I weekenden sendte forskerholdet en undervandsrobot ved navn SuBastian i dybet for at udforske koralrevet, hvilket naturligvis blev livestreamet.

På billedet ses den fjernstyrede ubåd, SuBastian, der blev brugt til at finde koralrevet. Foto: Schmidt Ocean Institute

- Det viser noget om, hvor mystisk en verden der befinder sig lige uden for vores kystlinje, at vi kan finde et nyt koralrev på en halv kilometers højde, siger Jyotika Virmani, der er adm. direktør ved Schmidt Ocean Institute.

Kan indeholde nye arter

Det skjulte koralrev overraskede forskerne ved at være i særdeles flot stand.

Mens de fleste andre koralrev i verden er belastet af klimaforandringer, der forårsager død over de mikroorganismer, som korallerne lever af, så stortrives koraller, fisk og bløddyr i det nyopdagede rev.

Forklaringen på, at revet har kunnet holde sig skjult så længe, skal blandt andet findes i, at det begynder en del længere nede (i 40 meters dybde) end de tropiske rev, som mange har besøgt som turister.

Den nyopdagede koralrev adskiller sig fra Great Barrier Reef, som ses på billedet, ved at være umuligt at spotte fra luften. Foto: Carles Rabada/Unsplash

Der er tale om et afkoblet rev, som dog ligger tæt på en række andre koralrev, der blev fundet i 1800-tallet.

Revet er dog isoleret nok til at fungere som et selvstændigt økosystem, og derfor ser forskerne gode chancer for at finde nye arter i koralrevet.

Det er de nu i gang med at undersøge.

