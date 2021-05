Første gang i 30 år: Nu kan du flyve direkte til Saudi-Arabien

Kan vi friste med en weekendudflugt til Saudi-Arabien?

Et land, der er kendt for at være på kant med en lang række menneskerettigheder, herunder flere der omhandler diskrimination af kvinder.

Nu har du chancen.

Efter en pause på mere end 30 år åbner Københavns Lufthavn til sommer en direkte rute for passagerfly til kongeriget på Den Arabiske Halvø.

Det skriver Check-in.

Saudi-Arabien satser på turisme

Flyruten mellem København og Riyadh, der er hovedstad i Saudi-Arabien, åbnede allerede i weekenden, men i først omgang kun som en fragtrute.

I slutningen af sommeren, når coronarestriktioner og efterspørgslen fra turister tillader det, vil ruten så blive udvidet til en passagerrute, skriver Check-in.

Saudi-Arabien er godt i gang med at omstille sig til en fremtid med færre olieressourcer.

Den saudiske kronprins Mohammed bin Salman drømmer om at forvandle ørkenstaten til et sandt turistparadis og har smidt milliarder efter ørkenbyen Qiddiya, der skal være verdens største kunstigt skabte turistdestination og tiltrække millioner af turister hvert år, skriver Telegraph.

Vil også flyve med fragt

Københavns Lufthavn forklarer til Check-in, at den nye rute er et resultat af stor efterspørgsel på fragtoperationer.

Flyet fra Boeing med 381 sæder kommer således både til at være lastet med fragtgods og helt almindelige flypassagerer, der har booket billet til Saudi-Arabien.

- Det er en ny måde at arbejde med ruteudvikling for langdistanceruter, hvor der traditionelt har været fokus på passagerflows- og efterspørgsel, som økonomisk grundlag for ruter, siger ruteudviklingschef Morten Mortensen til Check-in.