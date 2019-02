Første gang nogensinde: Kom indenfor i Den Forbudte By

- Den Forbudte By henviser til det kinesiske kejserpalads i hovedstaden Beijing

- Paladset er på UNESCOs Verdensarvsliste

- Det blev bygget i 1400-tallet og var hovedsæde for kejseren, hans hof samt regering under Ming- og Qing-dynastierne

- Den Forbudte By var i brug helt indtil 1924, hvor den sidste kinesiske kejser Puyi blev afsat

- Paladset har 9999 rum over et areal på 720.000 kvadratmeter.

- Mange af de kejserlige skatte er siden blevet fjernet og udstillet på Nationalmuseet

- Navnet henviser til, at det under kejsertiden ikke var tilladt for andre udover kejseren, hans familie, hoffet samt regeringen at opholde sig i området. Efter kejseren blev afsat, har området været åbnet for offentligheden, men ikke det indre af paladset

- Området er blevet brugt i en række film, heriblandt Karate Kid