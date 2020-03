Første land anerkendt som dark sky-destination

Måske er Niue verdens bedste land for stjernekiggere.

Øen i Stillehavet, som er en selvstyrende republik under New Zealand, er blevet anerkendt af organisationen International Dark-Sky Association (IDA), som arbejder for at stoppe lysforurening og give folk mulighed for at kunne se stjernehimlen klart og tydeligt. Det skriver IDA i en pressemeddelelse.

IDA har tidligere anerkendt mange områder på jorden som dark sky-destinationer, men det er første gang, at et helt land anerkendes.

I Danmark er øerne Møn og Nyord de eneste steder, som er anerkendt af IDA. For at komme i betragtning, skal lysforureningen være minimal, samtidig med at lokale skal arbejde for at minimere lysforurening.

Se også: Gå Danmark tyndt

Ny gadebelysning

Niue er en lille ø med kun 1600 indbyggere, så lysforureningen var ikke stor i forvejen. Alligevel har myndighederne lavet flere tiltag for at reducere lysforureningen. De har blandt andet udskiftet alt gadebelysning med energieffektive lyspærer, som ikke udsender så kraftigt et lys.

- Stjernerne og nattehimlen har en stor betydning for livet her på Niue. Både fra et kulturelt, sundheds- og miljømæssigt perspektiv. Det, at vi er blevet en dark sky nation, betyder, at nattehimlen er beskyttet for kommende generationer og gæster i landet, siger Felicity Bollen, direktør for Niue Turisme, i en pressemeddelelse.

Se også: Aggressive svin hærger i ferieparadis

Mindst besøgte land

Niue er et af de mindst besøgte lande i verden.

Hvis man kunne tænke sig at rejse til Niue, så skal man også væbne sig med tålmodighed. Der afgår kun et fly to gange om ugen fra Auckland i New Zealand.

Turister, som tager den lange tur, vil have mulighed for at hyre lokale guider, som kan fortælle om stjernehimlen.

- Niues himmel er blevet observeret og værdsat gennem århundreder. Nationens dark sky-status tilføjer vægt til vigtigheden af vores traditionelle viden og skaber grund for, at vi fortæller og deler denne viden, inden den går tabt, siger Misa Kalutea, som er såkaldt kulturbeskytter i Niue.