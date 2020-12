Første tilfælde af coronavirus på Antarktis

Coronavirus har svære arbejdsbetingelser på det øde og bidende kolde Antarktis.

Indtil nu har det været eneste kontinent uden nogen tilfælde af den smitsomme sygdom.

Men den tid er forbi. Nu har Antarktis pludselig 36 aktivt smittede.

Det skriver Guardian.

Sejlet hjem til Sydamerika

Alle er chilenere, der arbejder på forskningsstationen Bernardo O'Higgins på den nordligste del af Den Antarktiske Halvø.

Her skulle man tænke, at det ville være perfekt at isolere sig, mens man krydser fingre for, at sygdommen går i sig selv.

Men nej, alle 36 chilenere er blevet sejlet til havnebyen Punta Arenas i Chile.

Antarktis har ingen fastboende mennesker, men huser omkring 1000 forskere.

Kan få store konsekvenser

Ifølge Guardian kan virusudbruddet få store konsekvenser for forskningen på Antarktis, hvor det er koldt, og der er begrænset adgang til lægebehandling.

Man har derfor taget drastiske tiltag i brug for at få bugt med virussen.

Således er alle større forskningsprojekter på Antarktis blevet sat i bero.

