For første gang i 60 år: Japan lukker sit højeste bjerg

236.000 mennesker klatrede sidste år op ad det berømte japanske bjerg Fuji, der ligger 100 kilometer fra hovedstaden Tokyo.

Bjerget havde med andre ord i gennemsnit besøg af knap 650 mennesker hver eneste dag, men i år bliver der noget mere stille på toppen.

De japanske myndigheder har nemlig besluttet at lukke de fire største ruter til toppen i sommersæsonen fra 10. juli til 10. september - den eneste periode, hvor ruterne er åbne i løbet af året.

Det sker som led i arbejdet med at stoppe spredningen af covid-19, skriver nyhedsbureauet AFP ifølge France24.

Ophæver undtagelsestilstand

Fuji er med sine 3776 meter Japans højeste bjerg og kan tillige bryste sig af både at være en aktiv vulkan og på UNESCO's liste over verdenskulturarv.

2020 bliver dog det første år, hvor det ikke vil være muligt at besøge den populære attraktion, siden myndighederne i Shizuoka regionen overtog ansvaret for ruterne tilbage i 1960.

Beslutningen om at lukke Fuji kommer kort tid efter, at den japanske regering har valgt delvist at ophæve den undtagelsestilstand, som landet har været underlagt under coronakrisen.

Det betyder, at der i 39 af landets 47 regioner nu ikke længere er undtagelsestilstand.

Ifølge AFP er Japan ikke blevet ramt helt så hårdt af coronaepidemien som Europa og USA. Indtil videre har landet registreret 16.000 smittede og 749 dødsfald.

