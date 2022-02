For første gang i Danmark: Hundekontrol i lufthavn

Cargocenteret i Billund Lufthavn har netop fået to nye, nuttede og pelsede medarbejdere, som havde første arbejdsdag mandag.

Lufthavnen har nemlig som den første i Danmark fået to hunde med på holdet, som skal bistå med kontrollen af luftfragt.

Det skriver Billund Lufthavn i en pressemeddelelse.

Lufthavnen håndterer store mængder af tungt industrigods, som kan være vanskelig at scanne ved brug af en røntgenmaskine.

Derfor har proceduren hidtil været sådan, at godset kun kunne sikkerhedsgodkendes ved at bryde emballagen.

Det bliver imidlertid ikke nødvendigt at gøre længere, idet de to nye security hunde vil gøre sikkerhedstjekket af godset både nemmere og mere effektivt.

Blandt andet kan dyrenes eminente lugtesans fungere som et godt supplement til røntgenmaskinen og øvrige metoder.

- Hundene er et godt supplement til røntgenscannerne, fordi der er meget gods, der eksempelvis er for stort eller komplekst til scanneren, og det gods bliver så sikkerhedskontrolleret manuelt af medarbejdere med partikeltestere, lyder det fra Jan Hessellund adm. direktør i Billund Lufthavn.

- Så ikke nok med, at godset kan blive sikkerhedstjekket mere skånsomt, så kommer det også til at gå hurtigere, og det åbner op for mere luftfragt via Billund Lufthavn. Det kan være med til at sætte endnu mere skub i væksten, opsummerer han.

Hundene havde første arbejdsdag mandag 31. januar 2022. Foto: PR

Effektive snuder

I Billund Lufthavn håber man på, at hundenes effektive snuder kan fungere som en aflastning for medarbejderne, ligesom de kan resultere i mere konkurrencedygtige priser for dem, som ønsker at fragte gods via lufthavnen.

- Hver uge håndterer vores medarbejdere 1000-2000 kasser til manuelt sikkerhedstjek, og det kan godt være fysisk hårdt, men det erstatter hundene en stor del af nu, siger Jan Hessellund.

- Så det er en arbejdsmiljølempelse for vores medarbejdere, og den hurtigere ekspedition sikrer konkurrencedygtige priser på den del af håndteringen for vores kunder.

