For frække: Havfruer får dækket brysterne i forlystelsespark

Statuerne var åbenbart lidt for meget for familierne i den indonesiske forlystelsespark

Indonesien er ikke ligefrem et land, hvor man kan lade brysterne hænge ud - det er nu til dags næsten også kun på spanske strande og nudist-campingpladser, at det er almindeligt.

Dog flasher Den Lille Havfrue i København gerne sine attributter uden problemer, men for to nøgne havfrue-statuer i den indonesiske forlystelsespark Ancol Dreamland blev det alligevel for meget.

Det skriver The Independent.

Forlystelsesparken, der har hjemme i hovedstaden Jakarta, ønskede at gøre stedet mere 'familievenligt', og derfor er brysterne nu blevet fjernet fra folks blikke.

- Ancol forsøger at blive til en forlystelsespark- og destination for familier, siger deres talsmand Rika Lestari.

Tager man nu til Ancol Dreamland, vil man kunne se, at havfruernes bryster i stedet er blevet dækket til med et skinnende stykke stof i guld. Næsten som en gylden tube-top.

Artiklen fortsætter herunder ...

Se også: Turisterne kårer: Her er verdens bedste destination

Kunstneren bag mener, at folk bliver frarøvet kunstens skønhed. Foto: Ritzau Scanpix

Huer ikke gæsterne

Parkens forklaring er, at tildækningen er en del af deres politik om at respektere 'østlige værdier'.

Indonesien er en hovedsagelig muslimsk nation, men landet er også sekulært, og derfor vil man kunne finde både tildækkede mænd og kvinder, som folk i korte kjoler, T-shirts og shorts.

De besøgende i Ancol Dreamland var dog heller ikke spor tilfredse med det nye tiltag.

Siden brysterne blev dækket til, har parkens gæster gentagende gange revet toppene af de 'stakkels' havfruer.

Statuerne er derfor siden blevet forflyttet til en anden del af forlystelsesparken.

Skulptøren selv er heller ikke tilfreds med hverken tildækningen eller flytningen af havfruerne. Kunstneren ved navn Dolorosa Sinaga mener nemlig, at Ancol Dreamland er 'blevet berøvet kunstens skønhed'.

- Det, de gjorde, var at lukke for den offentlige adgang til at nyde kunsten, siger hun til BBC Indonesia.

I september blev et 'undervandsskulptur-museum' i Maldiverne revet ned, efter regeringen havde erklæret det for 'anti-islamisk.'

Kunstværk totalsmadret i ferieparadis: Krænkede islam