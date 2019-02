For mange lider døden: Nu indsætter man selfie-sæder

Alt for mange tager lidt for store chancer, når de vil tage en selfie på ferien

127 mennesker verden over mistede livet fra 2014 til 2016, fordi de ville tage en selfie.

Ifølge Travel and Leisure tager alt for mange mennesker nemlig lidt for store chancer, når de vil tage et billede af sig selv foran nogle af Jordens mest fantastiske udsigter, så de kan poste det på de sociale medier.

Udsigterne kommer nemlig ofte med en meget stejl skråning.

Irland er et af de lande med nogle af de mest spektakulære klippeskråninger, og det er også her, man vil hjælpe turisterne ved at redde dem fra sig selv.

Landets Sundheds- og ældreminister, Jim Daly, har derfor foreslået at opsætte selfie-sæder ved populære turistdestinationer som Old Head of Kinsale, Mizen Head og Beacon in Baltimore.

Få det perfekte billede

Ifølge turist-guiden Lonely Planet og mediet The Southern Star ser ministeren selfie-sæderne som en måde, hvorpå folk kan få et nemmere fodfæste, når billedet skal tages.

- Familier og enkeltpersoner elsker at tage billeder af sig selv i områder med naturlig skønhed. Men ofte er det næsten umuligt at finde en stabil placering eller at vide, hvor det bedste skud er, siger ministeren.

Ministeren håber desuden, at det vil tiltrække flere turister, da selfie-sæderne dermed også vil markere de bedste selfie-spots samtidig med at øge sikkerheden.

- Når det kommer til, at et billede maler tusind ord, så er en selfie et meget effektivt marketingsværktøj, og vi skal udnytte dets potentiale mere, siger han.

