Forældre glemte 5-årig i lufthavnen

Det er ikke altid lige nemt at holde styr på alle ting, når man rejser, og for et stresset par var der lige én ting for meget at skulle huske, da de forleden vendte hjem fra en ferie: Deres barn.

Det hjemvendte tyske forældrepar kom nemlig simpelthen til at efterlade deres 5-årige datter i lufthavnen i Stuttgart, da de mandag kørte hjem fra lufthavnen efter ferien.

Det fortæller politiet i den tyske by Reutlingen ifølge New York Times.

Efter sigende blev den lille pige fundet, da hun gik forvirret rundt helt alene i en af terminalerne i lufthavnen.

Hun blev derfor bragt hen til lufthavnspolitiet, som dog kort efter modtog et opkald for en bekymret mor, der spurgte, om de havde fundet hendes datter, da hun og hendes mand var kommet til at køre hjem fra lufthavnen uden hende.

Ifølge det amerikanske medie forklarede moren betjentene, at parret havde misforstået hinanden, da de var kørt hjem i to separate biler og begge troede, at pigen var sammen med den anden forælder.

Faren til pigen hentede kort efter opkaldet pigen. Det er uvist, hvor længe hun nåede at vandre alene rundt i lufthavnen.

