Forældre og barn slog lejr på klippekant

- Fuldstændig uansvarligt!

Sådan siger politiet i North Yorkshire i det nordøstlige England om det unge forældrepar, der lørdag havde deres barn med ude at sove i telt på en 85 meter stejl klippekant.

Forældrene - en mor på 27 år og en far på 30 år - har nu modtaget en bøde, skriver BBC.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der har været flere jordskred i området den seneste tid. Foto: Alastair Smith/Staithes Coastguard

Barnets alder er ikke oplyst, men sikkert er det, at det har været i livsfare.

- Familien var i en ekstremt farlig situation og havde ingen anelse om den fare, de befandt sig i, siger kystvagt Adam Turner til Yorkshire Evening Post.

- Klippekanterne er ustabile og kan let kollapse.

Snydetrick har sikret tusindvis af irere en charterrejse til Kanarieøerne

På kant med coronaregler

Ifølge Guardian er klippeområdet langs kysten i Cleveland Way kendt for sine mange jordskred. Faktisk er det ikke mere end en måned siden, at et redningshold rykkede ud til stranden og fandt et afrevet klippestykke på 200 ton.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet fortæller, at de unge forældre var kørt ind fra Doncaster og Middlesbrough, der ligger i relativt kort afstand fra nationalparken North York Moors, hvor de valgte at slå lejr. Foto: Alastair Smith/Staithes Coastguard

Familien var kørt ind fra nærtliggende byer for at sove i telt ud for havet, selv om der lige nu er forbud mod at overnatte uden for eget hjem i Storbritannien uden gyldig grund.

Politiet blev da også kun tilkaldt, fordi familien var på kant med disse regler.

- Ikke nok med at de involverede individer bragte deres egen og et barns sikkerhed i fare, men hvis der var sket et jordskred, havde de også sat livet på spil for det redningsmandskab, der blev sendt ud for at hjælpe dem.

Danmark skal have endnu en 'camino'