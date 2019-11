Forbløffede turister: - Stranden ved hotellet er forsvundet

To rejsende havde bestilt et hotel ved stranden, men da de kom frem, var stranden væk

Vind og vejr kan gøre store indhug i kysten. Det kender vi også herhjemme, hvor især Vesterhavet spiser sig ind i landet.

Et stort indhug i stranden er også sket ved et hotel i Alanya. Så stort, at stranden faktisk er forsvundet. Det glemte rejsebureauet Mixx Travel bare at informere to rejsende om, og derfor ville gæsterne have en erstatning, og de sendte sagen en tur i Pakkerejse-Ankenævnet.

Klageren købte 25. juli 2018 14 dages ferie på Florida Beach Hotel i Alanya, som ligger helt ud til stranden. I salgsmaterialet stod der følgende:

'Herfra er der også direkte adgang til Kleopatra stranden, hvor du som gæst på hotellet kan benytte solsenge og parasoller gratis.'

Samtidig var der også billeder af stranden.

Stranden var skyllet væk

Men da klageren nåede frem til hotellet, fandt de ud af, at stranden var forsvundet i havet.

'Så var der lavet en repos, hvor der var nogle liggestole. Men der var slet ikke den fine sandstrand, som vi havde set på billederne, da vi bestilte vores rejse. (...) En af tjenerne og en guide fortalte os, at sandstranden var skyllet væk for et halv års tid siden, altså inden sæsonstart, på grund af vejret. Så undrer det os meget, hvis ejer og Mixx Travel kender til forholdene, at I bruger sådan et billede bare til salgsfremstød', skriver klageren.

Mixx Travel anerkendte fejlen og udbetalte en erstatning på 1949 kroner.

Men dette var ikke nok for klageren. De to rejsende krævede at få hele rejsen refunderet, da de slet ikke ville have valgt det hotel, hvis de havde været informeret om den forsvundne strand. Et beløb på 13.347 kroner.

Samtidig klagede de også over en aircondition og en støjende vej.

Pakkerejse-Ankenævnet gav klagerne medhold i, at deres rejse var behæftet med fejl på grund af de manglende oplysninger om den forsvundne strand. De andre forhold fandt de ikke godtgjort af klageren.

29. oktober 2019 fastslog Pakkerejse-Ankenævnet, at klageren var berettiget til et nedslag i rejsens pris på 3300 kroner. Mixx Travel skal derfor betale 1351 oven i det allerede udbetalte beløb.