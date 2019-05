Forbrugerstyrelsen: Hold godt øje ved køb af ferierejser

En billet, der ikke kan fortrydes, og særlige afbestillingsregler for pakkerejser. Det er blot nogle af de ting, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer til, at du holder godt øje med, når du skal til at bestille din sommerferie.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse, mens de også har samlet de gode råd på deres side forbrug.dk.

På forbrug.dk får du viden om dine rettigheder, når du bestiller flybilletter, booker hotelophold eller feriehus til årets sommerferie, og der er grund til at være opmærksom på reglerne.

I 2018 købte 66 procent af dem, der har handlet på nettet, et rejseprodukt. Året før lå andelen på 55 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- En af de ting, du skal være opmærksom på, når du bestiller årets sommerferie, er, om det er muligt at fortryde købet. Normalt kan du fortryde køb på nettet, men flybilletter, hotelophold, leje af feriehuse og billetter til kulturelle oplevelser er undtaget den lovpligtige fortrydelsesret, siger Susanne Aamann, forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Før du trykker 'bestil', er det altid en god idé at tjekke aftalevilkårene. Tjek for eksempel, om du kan afbestille feriehuset mod, at du betaler en procentdel af lejen, eller om sælgeren tilbyder, at du kan annullere flybilletten eller ændre den for eksempel mod betaling af et gebyr, siger hun.

Særlige regler ved pakkerejser

Mange vælger at købe en pakkerejse, så man slipper for at skulle bestille fly, hotel og lignende for sig selv. Har du købt en pakkerejse, gælder særlige regler, hvis du skulle fortryde dit køb, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- Er pakkerejsen købt hos et dansk rejsebureau, kan du afbestille rejsen mod, at du betaler et gebyr. Du kan læse mere om det i rejsebureauets afbestillingsregler, siger Susanne Aamann.