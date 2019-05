Forbud og bødestraf: Populær ferieby vil straffe siddende turister

I Venedig kan du nu risikere at få en bøde og et forbud mod at besøge byen, hvis du ikke opfører dig ordentligt

Turister, som ikke opfører sig ordentligt i den italienske by Venedig, kan nu risikere at få en stor bøde og et forbud mod at besøge verdensarvsbyen igen.

Det skriver Telegraph.

Svømmer turister eksempelvis i en af byens mange kanaler, går rundt uden tøj på overkroppen eller sidder og hænger ud på trinene på stenbroerne, kan de få en bøde på op til 500 euro, eller hvad der svarer til lidt over 3.700 kroner.

De nye sanktioner blev ifølge Telegraph vedtaget af byrådet torsdag i sidste uge, hvor 22 stemte for og seks stemte imod.

Byen forbyder 'at sidde eller ligge på trinene ved broerne og ved indgangene til historiske monumenter, mens det også gælder foran butiksvinduer.'

Det vil altså sige, at det ganske mange steder i byen vil være forbudt at sætte sig ned eller at ligge ned.

Men det er ikke det eneste forbud.

'At svømme eller at dykke i kanalerne eller bassinerne' er ligeledes forbudt, og det er også forbudt at låse hængelåse fast til metalhegn eller -gitre - et fænomen som ellers har været et problem i både Rom, Paris og Venedig.

Kan blive bortvist

Tiltaget er en del af en større plan, som myndighederne i Venedig har udarbejdet for at imødekomme problemet med overturisme. Hvert år lægger 22 millioner turister vejen forbi Venedig.

De nye bøder starter ved de mest milde forseelser på 25 euro, mens de værste overtrædelser kan give bøder på op til 500 euro. Desuden vil de værste syndere få forbud mod at besøge byen igen.

Samme forbud kan man få, hvis man gentagende gange overtræder reglerne.

