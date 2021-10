Forbyder passagerer med refundering at komme ombord

Ryanair nægtede at refundere kundernes billetter under lockdown. Nu må de kunder ikke komme ombord på nye flyvninger

Under coronapandemien fandt flere flyselskaber sig nødsaget til at aflyse en række ellers planlagte ruter.

Kunderne følte sig utrygge, myndighederne frarådede udlandsrejser, og landegrænser var lukkede.

Det afholdte dog ikke det irskbaserede lavprisflyselskab Ryanair fra at gennemføre flere flyvninger under lockdown.

Samtidig nægtede flyselskabet at refundere billetprisen til de kunder, der ikke ønskede eller kunne stige ombord i pågældende periode.

Derfor kontaktede flere af de berørte kunder deres kreditkortudbyder for at anmode om tilbageførsler for billetomkostningerne.

Det har Ryanair tilsyneladende ikke været helt tilfreds med.

I alt fald anklages flyselskabet nu for ikke at ville lade de førnævnte kunder stige ombord på nye flyvninger arrangeret af Ryanair, før de tilbagebetaler den refundering, de har fået gennem deres kreditkortudbyder.

Ultimatum før afgang

Det skriver The Guardian, som blandt andet henviser til en undersøgelse foretaget af det britiske forbrugersite MoneySavingExpert (MSE).

Her fremgår det, at de kunder, der søgte refusion fra deres kreditkortudbyder, har fået at vide, at de skal tilbagebetale Ryanair op til 5000 kroner, hvis de vil ombord på et af selskabets fly igen.

Ifølge MSE er der tale om dusiner af tilfælde, hvor Ryanair har stillet det ultimatum.

Blandt andet i et tilfælde, hvor en passager for nyligt havde booket et fly med selskabet. Få timer før afgang blev personen nægtet adgang ombord på den nye flytur, hvis ikke vedkommende tilbagebetalte sin refundering til Ryanair.

Står med småt

Ryanair mener ikke selv at have gjort noget galt i sagen.

Flyselskabet henviser til, at deres billetter aldrig har kunnet refunderes, hvilket angiveligt fremgår i de vilkår og betingelser, man sætter hak ved, når man bestiller en flybilet.

- Ryanair-flyvninger, der fungerer som planlagt, refunderes ikke. Det er tydeligt beskrevet i Ryanairs ‘vilkår og betingelser’, som kunden godkendte på tidspunktet for reservationen.

- Her står det, at vi kan nægte at få dig ombord, hvis du skylder os penge i forbindelse med en tidligere flyvning på grund af betaling, der er blevet afvist, nægtet eller tilbageholdt, lyder det fra en talsperson hos Ryanair.

Har du selv oplevet at stå med billetter, der er svære at få refunderet. Alberte havde held til at få sine penge tilbage.