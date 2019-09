Forbyder turister at svømme med delfiner 

Det er nu forbudt at svømme med delfiner i New Zealand, da det har en dårlig indvirkning på dyrene

Drastiske midler tages i brug, når myndighederne verden over prøver at beskytte nuttede dyr fra horder af turister.

I New Zealand har man nu gjort det forbudt at svømme med delfiner.

Ny forskning viser, at mennesker har ‘elsket delfinerne for meget’. Det skriver BBC.

'Interaktioner med delfinerne har haft en signifikant indvirkning på bestandens adfærd hvad angår hvile og ernæring, og mennesker elsker delfinerne alt for meget', skriver Styrelsen for Bevarelse i New Zealand.

Kalvedødelighed på 75 procent

Før har turister haft mulighed for at svømme med delfiner i Bay of Islands, et område i det nordlige New Zealand.

Men da antallet af delfiner, der hyppigt besøger bugten, er faldet med 66 procent siden 1999, er turister nu blevet bandlyst fra at svømme med dem der.

Undersøgelsen viser også, at delfinerne i bugten har en kalvedødelighed på 75 procent, hvilket, ifølge undersøgelsen, er den højeste dødelighed i verden for dyr både i fangenskab og naturen.

Forbuddet startede i juli i år og vil vare i tre år. Samtidig må virksomheder, der har en licens til at sejle turister ud i bugten for at se delfiner, kun gøre det enten om morgenen eller eftermiddagen i tyve minutter.

På den måde håber myndighederne, at delfinerne kan få mere tid uden menneskelig interaktion, og bestanden igen kan vokse.

Danskerne er vilde med delfiner

I en undersøgelse foretaget af YouGov for World Animal Protection Danmark denne vinter, svarede en ud af tre af de adspurgte danskere, at de gerne ville til et såkaldt delfin-show, hvis de fik chancen.

Ifølge Animal World Protection, så er mange uvidende om, at delfiner bliver stresset af at interagere med mennesker. For når man umiddelbart ser på en delfin, så ser den ret fornøjet ud. Men Delfiner smiler ikke, fordi de er glade for at underholde. De smiler, fordi deres kæbeparti er bygget sådan.

I nyere tid er mennesket begyndt at få øjnene op for dyrenes velbefindende. Således har Danmark forbudt cirkus-elefanter, Cambodia har annonceret, at ridning på elefanter ved templet Angkor Wat er slut fra 2020, og Hawaii planlægger også at forbyde mennesker at svømme med delfiner.

