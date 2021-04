Foreslår billige togrejser i hele Danmark

Hvis ikke du får lov at rejse til udlandet, ja, så må du jo blive hjemme.

Det kan blive virkeligheden denne sommer, hvor det endnu står hen i det uvisse, om regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen vil tillade udlandsrejser.

Til gengæld får du måske lov at køre med tog rundt i Danmark til billige penge.

I hvert fald barsler regeringen med et forslag om at gentage sidste års succes med et dansk interrailpas, der giver fri adgang til al kollektiv transport i otte dage i sommerferien.

Det fremgår af den infrastrukturplan, som regeringen præsenterede torsdag.

100 kroner dyrere

Tiltaget var en bragende succes sidste sommer. De 50.000 sommerrejsepas blev revet væk på bare tre dage, da DSB satte dem til salg i slutningen af juni.

Prisen for sommerrejsepas lød dengang på 299 kroner, men i år er det ikke nok.

Nu skal danskere over 25 år have 399 kroner op af lommen for et sommerrejsepas, mens de 12-25-årige slipper med sidste års pris og børn under 12 år kan rejse gratis.

- Jeg tror ikke, at de 100 kroner mere vil betyde noget for interessen. Man skal jo ikke køre ret meget med tog, før de 399 kroner er tjent hjem, siger Aske Mastrup Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB, til Politiken.

I skrivende stund har DSB krav om pladsbillet og kører kun med 50 procent af det antal passagerer, der er plads til, på grund corona.

