'Forfærdeligt': Fredet strand i Nordjylland harvet op

En fredet kyststrækning syd for Øster Hurup i Nordjylland er blevet harvet op for at tiltrække turister

Størstedelen af kysten mod Kattegat er fredet.

Det betyder, at der er strenge krav for, hvad man må gøre ved området, da det er et såkaldt Natura 2000-område.

Kravene gælder således også for den kyststrækning, der ligger syd for Øster Hurup i Nordjylland.

Ikke desto mindre er dette område for nyligt blevet harvet op, skriver TV2 Nord.

Mediet har interviewet Jørgen Vangsted, som bor i Als syd for Øster Hurup, og som ofte går ture langs den nordjyske strand.

For nyligt blev han mødt at et usædvanligt syn, da han så sporene fra en traktor, som havde harvet store dele af stranden op.

- Det her er jo ganske forfærdeligt, fordi det river op i et naturgrundlag, som er en del af vores Natura 2000-område, så det må man jo simpelthen ikke, siger Jørgen Vandsted til TV2 Nord.

Kommune støtter projekt

Stranden ligger i Mariager Kommune, som har ansat Øster Hurup Strandlaug til at vedligeholde området.

Øster Hurup Strandlaug bekræfter over for TV 2 Nord, at de har harvet stranden, samt at det er sket med godkendelse fra kommunen.

Kommunen ønsker nemlig, at kysten skal indeholde appellerende badestrande, som skal kunne tiltrække turister til området.

Det er dog ikke Mariager Kommune, der har bemyndigelse til at tillade den type af projekter på et fredet område.

I stedet er det Kystdirektoratet, som kommunen dog kontaktede i juni måned med henblik på at få afklaret, hvilke tiltag der er lovlige at indføre på stranden. Den henvendelse har direktoratet imidlertid ikke svaret på.

Jørgen Vangsted har i samarbejde med en nabo klaget til Kystdirektoratet over de potentielle overtrædelser af de gældende regler.