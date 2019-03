Forklædt som chokolade: Smuglede skildpadder

Der var ikke tale om Toms chokoladeskildpadder, da en ældre herre blev fanget med nogle 'skjoldede' dyr i sin bagage i Schönefeldt Lufthavn i Berlin.

En 69-årig mand var fløjet fra Cairo i Egypten til den tyske hovedstad og havde ikke meldt noget til toldvæsenet, da han blev stoppet af betjentene.

Det skriver Hauptzollamt Potsdam (toldvæsenet, red.) i en pressemeddelelse.

Da de tjekkede hans bagage, fandt man tre marokkanske skildpadder skjult i en kageæske.

Ikke et påskeæg

Manden forsøgte at passere gennem lufthavnen ubemærket, men da den 69-årige kom nær toldvæsenet, stoppede de alligevel manden.

Da de havde fundet kageæsken i hans bagage og spurgte ham, hvad det var, hævdede han, at det var chokolade.

Uanset den ældre mands anstrengelser lignede det dog ikke det sædvanlige påskeæg eller Kaj-kage.

Marokkanske skildpadder er beskyttede dyr, og derfor blev manden anholdt for at forsøge at smugle dem ind i Tyskland.

Hændelsen fandt sted den 2. marts, og skildpadderne blev efterfølgende konfiskeret og placeret hos en dyrlæge.

