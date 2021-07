Forlystelsespark åbner vaccinecenter

Besøgende i forlystelsesparken Thorpe Park i Surrey kan blive vaccineret, før de går ombord i en rutsjebane.

Et vaccinecenter åbner nemlig i forlystelsesparken som et forsøg på at få flere unge vaccineret.

Vaccinecenteret vil tilbyde Pfizer-vacciner til alle, der endnu ikke har taget imod tilbuddet, eller andet stik til dem, der mangler. Det skriver BBC.

- Denne pop-up klinik i Thorpe Park er en fantastisk mulighed for fans af forlystelsesparker, unge og familier, der ønsker at få en vaccine, mens de nyder en dag ude, siger Storbritanniens sundhedsminister, Sajid Javid, og tilføjer:

- Fra historiske steder som British Science Museum til store underholdningsarrangementer som Latitude Festival har vi arbejdet på at sikre, at vaccinen er let tilgængelig.

Nu kan turister kommer ind

Fra i næste uge åbner England op for fuldt vaccinerede turister fra EU og USA uden, at de behøver at gå i karantæne.

Man skal dog tage en test, inden man rejser ind. Og der skal tages en PCR-test to dage efter ankomsten til England.

Det er uvist, om de øvrige dele af Storbritannien - Skotland, Wales og Nordirland - vil følge det engelske eksempel og åbne for turister fra EU og USA.