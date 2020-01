Forlystelsesparken Super Nintendo World bliver et levende computerspil

Gamere kan snart se frem til at spille deres favorit Nintendospil i levende live. Det lover Universal Studios Japan, der snart åbner Super Nintendo World.

Forlystelsesparken åbner denne sommer i byen Osaka. Det skriver CNN.

Universal Studios Japan har ellers holdt kortene tæt ind til kroppen, men tirsdag gav de fans over hele verden et kig ind til, hvad der kommer til at ske.

Selskabet lover, at den nye forlystelsespark vil blive 'en sammenblanding af den fysiske verden og videospil', og de håber, at deres gæster 'føler det som om, de er inde i deres favorit Nintendospil.'

Åbner 'skandinavisk' badeland

Gæsterne vil kunne bruge et såkaldt 'power-up armbånd' og en app, og på den måde tage del i en virtuel oplevelse i Marios Mushroom Kingdom.

- Når man har armbåndet på, så kan man samle digitale mønter, ligesom Mario gør i spillene, skriver Universal Studios i en pressemeddelelse.

I musikvideo, som Super Nintendo World har udgivet 13. januar, kan man se, at gæsterne i parken løber rundt på en bane, som netop minder om det ikoniske Mushroom World.

Mario-serien blev lanceret i 1980'erne, men er stadig en meget indbringende forretning for Nintendo.

Deres seneste app, Mario Kart Tour, blev downloadet over 90 millioner gange i den første uge i september.

Universal Studios har også planer om at åbne Super Nintendo World i Singapore og Orlando, USA.