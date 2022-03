Forsker: Krigen vil ramme danskernes rejselyst

Ruslands invasion i Ukraine kan få os til at skrotte ferien til udlandet

I knap to år har coronapandemien spændt ben for, at vi har kunnet tilfredsstille vores rejselyst, som vi ellers har været vant til i en længere årrække.

Men bedst som verden begynder at åbne sig igen, og flere lande lemper på diverse rejserestriktioner, så er der kommet en ny udfordring, som kan få betydning for rejseaktiviteten.

Udfordringen er - måske ikke overraskende - den russiske invasion af Ukraine.

For erfaringer viser nemlig, at vi i krigstider får mindre lyst til og mod på at rejse til udlandet, skriver Politiken.

Avisen har talt med økonom og turismeforsker Lise Lyck fra Copenhagen Business School (CBS), som fastslår, at krige historisk set altid har påvirket menneskets lyst til at rejse.

Som eksempel nævner hun krigene i Balkan i 1990'erne og de uroligheder, der løbende har været i Tyrkiet.

Færre penge til rejser

Den nuværende konflikt mellem Rusland og Ukraine har tilmed endnu et lag, da denne blandt andet både påvirker aktiemarkedet samt olie- og gaspriserne.

Begge dele kan få en negativ betydning for danskernes pengepung, hvor der kan være behov for at begrænse forbruget på eksempelvis rejser.

Den pointe bakker Danmark Rejsebureau Forening (DRF) op om. Af samme grund vækker krigen også bekymring hos de danske rejsebureauer.

- Det er jo ikke bare selve krigshandlingerne, som er en udfordring. Den næste udfordring er, at ens personlige økonomi jo også kan blive ramt af krigen, siger Lars Thykier, direktør for DRF, til Politiken.

- Det kan godt være, du har lyst til at rejse, og der er jo mange sikre steder, hvor du kan rejse hen, men der kan jo så komme nogle økonomiske begrænsninger i din privatøkonomi, som gør, at du ikke har råd til at rejse alligevel, når priserne stiger, og du kan også føle dig usikker på fremtiden og droppe rejsen, fortsætter han.