Forskere: En af verdens mest populære turistattraktioner har haft et forkert navn i over 100 år

Forskere mener, at Machu Picchu i Peru oprindeligt havde et andet navn

Hvert år tiltrækker inkabyen Machu Picchu i Peru turister i hobetal til Sydamerika.

Nu viser det sig imidlertid, at byen muligvis har haft et forkert navn, lige siden den blev genopdaget for over 100 år siden.

Det skriver The Guardian.

Mediet henviser til en videnskabelig artikel, som er skrevet af den peruvianske historiker Donato Amado Gonzales og den amerikanske forsker Brian S. Bauer fra University of Illinois Chicago.

I artiklen skriver de to forfattere, at de har søgt efter byens navn i diverse optegnelser - herunder et kort fra 1800-tallet, dokumenter fra 1600-tallet samt feltnoter fra den amerikanske opdagelsesrejsende Hiram Bingham, som anses for at have genopdaget ruinbyen.

Her fandt de, at der blandt de forskellige optegnelser ikke var nogle informationer, som henviste til et sted ved navn Machu Picchu.

Havde et andet navn

Brian S. Bauer udtaler til The Guardian, at de to forskere undersøgte adskillige kort, der blev tegnet før Hiram Binghams tid i deres søgen efter inkabyens rigtige navn.

Her fandt de, at Machu Picchu formentlig hed noget ganske andet.

- Der er væsentlige data, der peger på, at inkabyen faktisk hed Picchu, eller mere sandsynligt Huaya Picchu, lyder det fra Brian S. Bauer.

Forskerne henviser blandt andet til et atlas, der stammer fra 1904. Her er byen nævnt som 'Huaya Picchu'.

'Skal skrives om'

Ruinbyen i Andesbjergene har op til flere gange været under forskeres søgelys.

Blandt andet i august 2021, hvor et hold af amerikanske forskere nåede frem til, at byen formentlig er 30 år ældre, end man hidtil havde antaget.

Oprindeligt troede man, at byen var bygget i 1450, men efter forskerne havde undersøgt nogle skeletter, som Hiram Bingham fandt, da han genopdagede byen, kunne man se, at de stammede fra omkring 1420 i stedet.

I kølvandet på det fund udtalte Inge Schjellerup, der er seniorforsker ved Nationalmuseet med en ekspertise inden for Inkariget, følgende til DR:

- Historiebøgerne skal skrives om - også min egen bog, der kommer ud til oktober, har jeg måttet skrive om på grund af opdagelsen.