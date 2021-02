Forskere finder liv, hvor der burde herske død

Det er et mysterium, hvordan de mystiske livsformer kan overleve i dybet under Antarktis

Dybt under Antarktis’ næsten en kilometer tykke iskappe er vand, og her skulle man ikke tænke sig, at betingelserne for liv er specielt gode.

Ikke nok med at her er frysende koldt. Her er også buldermørkt.

Derfor forventede et forskerhold fra British Antarctic Survey heller ikke at finde andet end mudder og sten, da de borede et 900 meter langt hul i Filchner-Ronne-isbræmmen og sænkede et kamera ned under iskappen.

Men det gjorde de. Faktisk fandt de adskillige livsformer. Liv, som 'der er alle mulige grunde til ikke burde være der', siger biogeograf Huw Griffiths fra British Antarctic Survey til New Scientist.

Vi taler svampe med og uden stængel, muligvis en form for gople og en lang række uidentificerede organismer.

Hvad spiser de?

Huw Griffiths siger i en pressemeddelelse, at den overraskende opdagelse skubber videnskaben på området i en helt ny retning.

- Vores opdagelse rejser mange flere spørgsmål, end den besvarer, såsom hvordan kom de derhen? Hvad spiser de? Hvor længe har de været der?

Her er nogle af de billeder, som viser, at der er svampe og andre levende organismer under Filchner-Ronne-isbræmmen. Foto: British Antarctic Survey

Flydende gletsjere som den 260 kilometer brede Filchner-Ronne-isbræm findes flere steder rundt om Antarktis, hvor de menes at udgøre et areal på 1,5 millioner kvadratkilometer. Man har dog kun undersøgt, hvad der svarer til størrelsen på en tennisbane.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Marine Science.

Forskerne fra British Antarctic Survey håber at få mulighed for at studere de mystiske livsformer under Antarktis yderligere.

